Buick Invicta Concept met Europees tintje

Door: BV

Van Buick's studiemodel voor het Autosalon van Peking hadden we al eens een voorproefje te zien gekregen. Maar dit is het model, de voorbode van een nieuwe ruime middenklasser van het eens zo prestigieuze merk, in al z'n glorie. De inspiratie voor deze onoverwinnelijke creatie (want dat is de betekenis van Invicta) komt van de Riviera concept. Onder de kap vinden we een direct ingespoten viercilinder turbomotor. Een primeur voor Buick, en volgens ons zit er een Europees tintje aan. De tweeliter zestienklepper is goed voor 250pk en 298Nm. Hij wordt gekoppeld aan een zestrapsautomaat. De Buick meet zich overigens een pose aan die ons aan de fonkelnieuwe Opel Insignia, eveneens van GM, doet denken.

