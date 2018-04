Honda ziet ze vliegen

Door: BV

Honda bouwt auto's. Dat is u en ons bekend. En ook buitenboordmotoren voor boten, gereedschap en toestellen voor de meer en minder professionele tuinbouw. Zoals grasmaaiers. Zaken waar we meestal niet over berichten, want zelfs een snelle grasmaaier kan ons maar matig boeien. Maar ditmaal ziet Honda ze helemaal vliegen. Het bedrijf werkt vanuit een gloednieuwe vestiging in de VS al sinds 2001 aan een jet. Hoewel de eerste vlucht pas voor 2010 voorzien is, kan je de zakelijk georiënteerde Jet in de VS al sinds 2006 kopen. Er zitten reeds 100 orders in portefeuille. En begin volgende maand introduceert het merk de HondaJet ook in Europa. Dat gebeurt op de EBACE-conventie (European Business Aviation Convention & Exhibition).

De HondaJet bechikt over twee GE Honda HF120 turbofan-motoren. Die zijn efficiënt en geven het vliegtuig hoogstaande prestaties. De topsnelheid bedraagt 773km/u. Aan boord is plaats voor maximaal 8 passagiers. De Executive-versie die specifiek op zakenreizigers mikt, houdt op op vijf passagiers (en twee bemanningsleden) maar beschikt eveneens over een toilet. En het prijskaartje... als je het moet vragen, kan je het niet betalen.

