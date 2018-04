Drie nieuwe navi's van Blaupunkt

Door: BV

Blaupunkt keilt drie nieuwe draagbare navigatiesystemen op de markt. Het gaat om de TravelPilot 100, 200 en 300. De eerste twee toestellen zijn grotendeels gelijk. Ze bieden franjeloze navigatie, maar hebben wel de kaarten van gans West-Europa aan boord. Helemaal uitgekleed is het model overigens niet. Je krijgt nog steeds verschillende route-opties, waarschuwingssignalen als je te snel gaat en je kan handige locaties (POI's) opslaan. Het verschil tussen de 100 en 200 is TMC (Traffic Message Channel). De 200 pikt dus informatie over files en obstructies uit de ether en past desnoods je route aan. De 100 kost € 139,99, de 200 kost € 30 extra.

De TravelPilot 300 bulkt daarentegen van de snufjes. Een TMC-ontvanger en antenne zijn volledig geïntegreerd, je kan met de Bluetooth-functie handenvrij telefoneren of aan de hand van software en informatie die u op bijvoorbeeld Google Earth download zelf een reisgids samenstellen. Aan uw ontspanning is ook gedacht. Je kan MP3-bestanden afspelen, maar er staan ook spelletjes op. En je kan er ook slimmer van worden. Door uit het woordenboek zinnetjes in liefst 18 talen te leren bijvoorbeeld. Aan de 300 hangt een toepasselijk prijskaartje van € 300. De eerste twee toestelletjes komen begin mei op de markt. Het topmodel is pas begin juni te koop.

