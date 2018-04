Subaru, Toyota en Daihatsu delen het bed

Door: BV

We meldden eerder al dat Subaru en Toyota samen zouden werken aan de ontwikkeling van een sportwagen. Die compacte auto zou volgens de nieuwste berichten een boxermotor krijgen uit de stal van Subaru en op de achterwielen aangedreven worden. Intussen heeft Fuji Heavy Industries (het moederhuis van Subaru) bekendgemaakt dat het nog nauwer zal gaan samenwerken met Toyota en Daihatsu. Toyota Motor Corporation zal z'n belang in Fuji vergroten van 8,7 naar 16,5%.

Bovenstaande sportwagen wordt in 2011 verwacht. Een jaar eerder zal Toyota Subaru gaan voorzien van een compacte auto als aanvulling op Subaru's leveringsprogramma. En nog eerder, in de tweede helft van volgend jaar, zal Toyota-dochter Daihatsu starten met de levering van de Coo (in onze streken gekend als Materia en oorspronkelijk geboren als Scion Xb). De Coo met Subaru-labels komt evenwel niet naar Europa. Die is bedoeld voor de Japanse markt.

