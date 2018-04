Nissan GT-R doet Nurburgring in 7:30

Door: BV

Nissan heeft de GT-R al enkele malen op de beruchte Nordschleife van de Nurburgring losgelaten. Maar pas vandaag heeft het bedrijf vrijgegeven wat daar de resultaten van zijn. Eerder al klokte de sportwagen de ring in 7 minuten en 38 tellen. Maar toen waren de omstandigheden in twee bochten niet ideaal. Testrijder Tochio Suzuki probeerde het daarom op 16 en 17 april nog eens opnieuw en schaafde 9 tellen van de tijd. Daarmee komt de GT-R onder de psychologische grens van zeven en een halve minuut en hoort het model onmiskenbaar tot de snelste productiewagens van het moment. En voor de duidelijkheid; de tijd is met een geheel standaard GT-R neergezet. Een Japanse versie weliswaar, want alleen daar zijn ze al te koop. Maar op de banden na zal er geen verschil zijn. Over twee maand gaat het model in de VS en Canada in de verkoop. Bij ons kan je er inmiddels ook al één bestellen, maar het duurt nog minstens een jaar eer de eerste uitgeleverd wordt.

>>> Klik hier om je commentaar bij dit artikel te geven.