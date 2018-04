Fiat koopt Zastava

Door: BV

Het voormalige Oostblok houdt uitverkoop. De Servische overheid wou van z'n aandelen in autoconstructeur Zastava af. Fiat was de meest voor de hand liggende kandidaat voor het pakket, gezien het bedrijf al geruime tijd banden heeft met het bedrijf dat onder meer de vorige Punto-generatie onder eigen merknaam produceert. Uiteindelijk hebben de Italianen € 700 miljoen veil voor 70% van de aandelen. De overige 30% blijft in handen van de Roemeense staat.

Fiat werkt meteen een scenario ‘à la Dacia' uit voor het merk. En net als Skoda een decennium eerder, moet er een grondige moderniseringsbeurt volgen. Over maximum twee jaar moet er een nieuwe, compacte en budgetvriendelijke auto gebouwd worden en horen er jaarlijk 200.000 stuks van van de band te lopen. Een jaar later komt er dan al een middenklasser.

