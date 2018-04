Audi Q5 S-Line

Door: BV

Geen nieuwe Audi zonder S-Line. En dat geldt uiteraard ook voor de Q5 die deze zomer op ons losgelaten wordt. Klanten die niet willen geweten hebben dat ze met een hoger zwaartepunt van A naar B hotsen, kunnen hun geweten sussen met de S-Line. Dat omvat een dynamisch ogend pakket voor interieur en exterieur. Aan de buitenzijde moeten gewijzigde voor- en achterbumpers, wat meer geprofileerde zijschorten, gaaswerk en mistlichten voor een meer dynamische toets zorgen. Dat wordt gecombineerd met een sportophanging en lichtmetalen velgen. Die laatste hebben een diameter van 19 of 20 duim.

Het interieur wordt opgeleukt met specifieke deurdorpels (waarop S-Line staat gedrukt), sportmeubilair met een leder of Alcantara-bekleding, een kleiner stuurwiel met een velg in geperforeerd leder en sierlijsten in geborsteld aluminium.