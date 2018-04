Bugatti Veyron Sang Noir

Door: BV

Je hoeft geen massaconstructeur te zijn om je toevlucht te nemen tot speciale reeksen en uitvoeringen. Van de Bugatti Veyron komen er inmiddels met enige regelmaat van op de markt. En de nieuwste is deze Sang Noir. Een eerbetoon aan de Bugatti Atlantique 57S. Een bijzonder exclusieve automobiel. Gebouwd in de jaren dertig van vorige eeuw in de bijzonder strikt gelimiteerde oplage van... 3 stuks.

De Veyron deelt maar weinig uiterlijke kenmerken met het model, maar ze hebben wel het kleurenschema gemeen. Het interieur is uitgevoerd in cognac-kleurig leder. De koets is zwart op zwart. Maar zeg niet zomaar zwart, tegen een heel donker paneel. De Veyron is steeds verkrijgbaar met een kleurenschema met twee tinten. Voor deze Sang Noir worden de motorkap, het dakpaneel en het motorkapframe in ongelakt carbon uitgevoerd. Verder noteren we de specifieke lichtmetalen velgen, de verchroomde spiegelhuizen en de aangepaste grille.