Mercedes CLK klaar voor eindspurt

Door: BV

De Mercedes CLK heeft z'n beste tijd gehad. De huidige generatie staat inmiddels zes jaar in de catalogus en nadert dus het einde van z'n productcyclus. Hij heeft het alvast beter gedaan dan de eerste generatie. Die was slechts 5 jaar te koop.

Om de fin-de-carrière verkopen aan te zwengelen grijpt Mercedes naar een beproefd recept; speciale reeksen. Er komen er wellicht nog meer, maar deze Grand Edition geeft de aftrap. Die is gebaseerd op de Avantgarde-uitvoering en wordt opgeleukt met specifieke 18-duims lichtmetalen velgen met extra breed rubber, een koetswerkkit van AMG en een interieuraankleding in bruin of zwart leder. De koets wordt leverbaar in vijf kleuren; Zwart, trendy wit en drie verschillende grijstinten. Op de AMG na zijn alle motorversies als Grand Edition leverbaar.