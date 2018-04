Citroën Nemo met robot-bak

Door: BV

n februari lanceerde Citroën z'n stadsbesteller Nemo en deze maand breidt Citroën het aanbod al uit. De kleine, 70pk sterke HDi-dieselmotor wordt immer leverbaar met een gerobotiseerde handbak met vijf versnellingen. Daarmee kan manueel een versnelling gekozen worden, door tegen de pook te tikken. Maar die selectie kan desgewenst ook aan de software overgelaten worden. De Sensodrive-versnellingsbak zorgt ook voor een lichte verbruiksdaling. 100km in de gemengde cyclus vergt slechts 4,4l/100km. Citroën biedt drie versies aan. De basisuitvoering is leverbaar vanaf € 14.110. Een beter aangeklede ‘Fresh' uitvoering moet € 15.515 opbrengen. De Multispace die over een achterbank beschikt en eigenlijk als alternatief voor een compacte stadsauto moet dienen, is er met deze gangwissel vanaf € 14.745.