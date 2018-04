Hij komt: Spada Codatronca

Door: BV

Het Spaanse bedrijf Spadaconcept stelde de Codatronca (wat letterlijk afgehakte staart betekent) eerder al voor als studiemodel. Met de wil om er een productieversie van te bouwen uiteraard, maar de meerderheid van die projecten blijken achteraf toch niet realiseerbaar en sterft een stille dood. Maar Spada lijkt het te menen. Het stelde op het TopMarques-evenement in Monaco deze productierijpe variant voor, waarvan we u in de fotospecial een portie beelden voorschotelen. Goed voor 600pk en een top van 340km/u. En dit is voor de Turismo Sportivo (TS). Er wordt al stevig gewerkt aan een Turismo Super Sportivo, die uiteraard meer paarden onder de kap krijgt. En Spadaconcept is het milieu ook niet (helemaal) uit het oog verloren. De motor lust immers ook E85 bio-ethanol.

De Codatronca voldoet aan de FIA GT1-regels. Spada overweegt dan ook een raceversie van het model te bouwen. Dat zou alvast voordeel kunnen halen uit z'n unieke, maar aërodynamisch efficiënte vorm.