Plagen voor Subaru Exiga 7-zitter

Door: BV

D

at Subaru aan een functionele zevenzitter dacht, bleek eerder al uit de presentatie van een Exiga studiemodel. En dat model lijkt nu ook effectief in productie te gaan. Dit opwarmertje werd vandaag door het automerk vrijgegeven. Het model is het resultaat van kruisbestuiving tussen een break en een monovolume. In casu met zeven volwaardige zitplaaten en een panoramisch glazen dak. En gelukkig ook met een turbo-boxermotor onder de kap. En bijgevolg ook ruimte voor de nieuwe 2.0 Subaru diesel mocht het bedrijf beslissen dit op de Amerikaanse markt gerichte model toch naar Europa te halen. De aandrijving geschiedt uiteraard op alle vier de wielen. Meer informatie ontbreekt nog, al verwachten we die in de nabije toekomst.