IDEA ERA: 30 dagen werk

Door: BV

H

et Italiaanse IDEA designinstituut heeft besloten zichzelf in de bloemetjes te zetten voor z'n 30ste verjaardag. En wel met deze ERA. Een beslissing die overigens pas de de dag van het 30-jarige bestaan van het bedrijf, op 8 april van dit jaar, werd genomen. Deze ERA is bedacht, getekend én gebouwd op amper 30 dagen tijd. Het bedrijf ging wel wat moeilijkheden uit de weg. Zo heeft deze ERA geen deuren, dak of volwaardige voorruit en ook geen aandrijflijn. Maar u fantaseert er de in de lengte gemonteerde V6 (al zou een dwarsliggende viercilinder ook kunnen) toch gewoon bij, niet? En uiteraard drijft die de achterwielen aan.