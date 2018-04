Renault bouwt opper-Megane

Door: BV

Voor de Megane nadert de pensioengerechtigde leeftijd met rasse schreden. Maar vooraleer Renault er de stekker uit trekt, mag het zich nog eens uitleven. Dat gebeurt met deze R26 R, die door Renault Sport op basis van de Mégane RS wordt gebouwd. De straatracer beleeft z'n debuut op 22 juli, bij de opening van het Autosalon van Londen.

Aan de tweeliter turbomotor raakt Renault Sport niet. Die is nog steeds 230pk sterk. Al het andere wordt wél onder handen genomen. Volgen we de aandrijflijn dan komen we eerst een versnellingsbak met kortere overbrengingsverhoudingen tegen. De ophanging is aangepast om nog meer leven in het stuurgedrag te krijgen, en de Mégane RS scoorde al niet slecht op dat vlak. Het remsysteem vooraan blijft gelijk, maar dat op de achterwielen is opgewaardeerd. Het lichtmetaal heeft een diameter van 18 duim en is -naar keuze- rood of zwart.

Om gewicht te besparen keilt Renault Sport wat overbodige zaken overboord. Er wordt liefst 125kg bespaard. De achterbak sneuvelt, net als alles wat kwalificeert als comfortuitrusting of isolatie. De voorstoelen zijn in koolstofvezel gevormde kuipjes (compleet met zespuntsgordels) en ook de motorkap bestaat uit dat dure lichtgewicht materiaal. Zelfs de uitlaatlijn werd lichter. De Mégane tikt af op amper 1.235kg en is in staat die massa in minder dan zes tellen naar 100km/u te werken. Er is nog een optielijst, maar daarin vindt u bijvoorbeeld een rolkooi (waarvoor de voorbereidingen standaard zijn) eerder dan zetelverwarming of andere comfortitems. Eind dit jaar moeten de eerste exemplaren gebouwd zijn. Drie maanden later is het verhaaltje uit.

Renault zal met de R26 R de rondetijd van de Astra OPC op de Nürburgring aanvallen. En omdat het merk met de Ruit dat nu al aankondigt, zijn we er gerust in; die zal sneuvelen.