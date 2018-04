ADAC zegt: kleine cabrio's niet veilig

Door: BV

De Duitse ADAC trapt graag open deuren in. Eerder dit jaar ontdekte de Duitse automobielorganisatie al dat een Land Rover Defender niet elandtest-bestendig was. Ditmaal heeft de organisatie onderzocht hoe de inzittenden van kleine cabrio's het er bij een koprol vanaf brengen. De conclusie: buitelen in een open cabrio is geen goed idee.

De ADAC gebruikte drie modellen in de test. Een Mini Cabrio, Peugeot 207 CC en Citroën Pluriël werden tegen een zijdelingse snelheid van 50km/u vanop een hellend vlak gelanceerd. De Peugeot 207 is de enige met actieve rolbeugels én met airbags die ontplooien bij een koprol. Een combinatie die duidelijk de beste bescherming biedt. De Mini en de Pluriël hebben vaste rolbeugels en die zijn te kort om inzittenden op de achterbank, zelfs als die maar 1,60m zijn, te beschermen. Bij alle drie de cabrio's zijn er problemen met de gordels en de A-stijl. De voorste inzittenden komen gedeeltelijk los uit de gordel, waardoor ze in contact komen met de grond. De A-stijl blijkt bij alle cabrio's tussen 4 en 7cm ingedrukt te worden. Ook dat verhoogd het risico op dodelijk letsel. De Pluriël die de oudste is van het stel, komt er het meest berooid vanaf. De door de testpoppen geregistreerde waarden overschreden zelfs hun werkingsbereik (lees: je bent er gegarandeerd geweest). De ADAC raadt de autoconstructeurs aan om systemen met actieve rolbeugels te monteren, gordelspanners uit te rusten met sensoren die een koprol kunnen detecteren (wat bij de meeste cabrio's nog niet het geval is) en de A-stijl te verstevigen.