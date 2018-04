25 mei is Dag Van De Motor

Door: BV

otorrijden wordt almaar populairder. Dat blijkt uit de cijfers die de Belgische motorsector de afgelopen jaren kon voorleggen. En het wordt ook steeds actueler. De overheid slaagt er niet in duurzame of effiënte mobiliteitsoplossingen te bedenken en steeds meer mensen grijpen daardoor naar een tweewieler. De MotorCycle Council (een organisatie die gemotoriseerde tweewielers in ons land vertegenwoordigt) wil het gebruik van motoren sociaal aanvaardbaarder maken en enkele aandachtspunten in de schijnwerpers zetten. De organisatie, die uit een tiental ledenfederaties bestaat, organiseert daarom de eerste Dag Van De Motor op 25 mei as. Op diverse locaties verspreid over het land zullen aanstaande zondag testritten, toeristische rondritten, tentoonstellingen van oldtimer motoren, ontmoetingen en presentaties met en van de grote actoren uit de motorwereld, rijvaardigheidsdemonstraties, off road parcours voor quads en enduro... georganiseerd worden. Meer info kan u op http://www.dagvandemotor.be vinden.