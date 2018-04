Nieuwe Ford Ka blijft Ka

Door: BV

E

r is op twee vlakken enige commotie ontstaan rond de nieuwe Ford Ka. Die wordt eind dit jaar geopenbaard. Eerst en vooral was er sprake van dat Ford voor zijn kleinste een nieuwe naam zou hanteren maar uit goede interne bron, weten we nu dat het opnieuw een Ka wordt, nl. de Ka II.

Het tweede raadsel was in hoever het nog een Ford zou zijn. Het autootje is immers technisch identiek aan de recent gelanceerde culthit Fiat 500. Het is zo dat de Ford KA II in Tichy (Polen) naast deze 500 wordt geconstrueerd. De twee autobedrijven delen de componenten. Eerst en vooral blijft de Ka II een authentieke Ford. Alvast wat het uiterlijk betreft. Ford kiest voor een sportieve look, vooral dankzij de uitgesproken wigvorm en kort omhoog getrokken achtersteven. Ford zal moeten scoren met zijn design en de motorisering. Het onderstel is, net zoals dat van de Cinquecento, afgeleid van dat van de oude Panda.

Er is niet langer sprake van een StreetKa maar die zou wel kunnen worden opgevolgd door een gemeenschappelijke twee-plus-twee cabriolet. Wat de motoren betreft heeft Ford voldoende machinerie in huis. Er komt alvast een zuinige diesel en een sportieve 100 pk sterke benzineversie. Ford opteert verder voor een Stop-en-Start systeem om de CO2-afgifte nog verder te reduceren.

Een compacte mini-break zou later eveneens door beide merken worden gelanceerd. En er wordt hardop gedacht aan een minder dan vier liter verbruikende Mild hybride of een misschien zelfs een pure elektrische versie.