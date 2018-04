Nog een sportwagen: Breckland Beira

Door: BV

We krijgen tegenwoordig bijna dagelijks mededelingen over een nieuw sportwagenmerk te verwerken, en vandaag is dat niet anders. Ditmaal zijn het de Britten van Breckland, een bedrijf dat onderdeel is van een Japanse multi-national, die besloten hebben een sportwagen op de markt te keilen. Die heet Beira en is volgens het bedrijf met de hand gebouwd. Daarin zit wat ruimte voor overdrijving, want zowel de motor als het onderstel wordt bij GM gehaald. De krachtbron de LS2 6-liter V8-centrale die we uit onder meer de Corvette kennen. Hij levert hier net geen 400pk. Het onderstel wordt geleend van de Pontiac Solstice die we in onze contreien als Opel GT kennen. En ook het lijnenspel heeft behoorlijk wat van deze laatste creatie weg.

De tweezitter met stoffen klapdak (ook dat is integraal van de GT overgenomen) zet met inbegrip van de opgewaardeerde interieuraankleding 1,4 ton op de weegschaal. De Beira haalt een topsnelheid van 250km/u die door een begrenzer wordt afgetopt. En het bedrijf belooft een sprinttijd van minder dan 5 tellen. En natuurlijk is ook aan het milieu gedacht. Je kan het model ook met een LPG-installatie bestellen.

Om het vermogen efficiënt op de weg te krijgen, riep Breckland de hulp in van het Duitse KW. Dat maakt ophangingscomponenten en voorzag de architectuur van andere veren en dempers en dikkere antirolstangen. HiSpec is dan weer de leverancier van de remmen. Met 325mm grote geventileerde schijven met telkens zes zuigers op de vier hoeken zou de koets steeds efficiënt tot stilstand moeten komen. Volgende week debuteert het model op de London Motorexpo, maar het bedrijf zegt dat het nu al orders op zak heeft. Linksgestuurde Europese versies zijn verkrijgbaar. De vanaf-prijs bedraagt zo'n € 70.000.