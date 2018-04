Speed van Bentley Contintal Flying Spur

Door: BV

Eerder werd de Bentley Continental GT (de tweedeurs coupé dus) al een keer onder handen genomen. En nu is het de beurt aan de vierdeurs die Flying Spur heet. De opfrisbeurt is, zoals dat hoort bij een merk met standing, discreet. Wie goed kijkt zal nieuwe bumperschilden en een gewijzigde grille opmerken. En natuurlijk zijn er nieuwe kleurtjes, een verbeterde geluidsisolatie en een aangepaste uitrusting. Een radargestuurde snelheidsregelaar vindt bijvoorbeeld z'n weg naar de optielijst.

De 6.0l W12 met dubbele turbo is door Bentley onder handen genomen en levert voortaan 560pk. Daarmee is de vierdeurs al 312km/u snel en tot een sprint van 5,2 tellen in staat. De pittiger Continental GT Speed valt zo te zien in de smaak van het cliënteel, want de Britten keilen nu ook een sportieve versie van de vierdeurs in het aanbod. De biturbo wordt voor de gelegenheid opgekitteld tot 610pk en 750Nm. Ondanks een leeggewicht van haast 2,5 ton katapulteert die zich in 4,8 tellen naar 100km/u. Van een begrenzer hebben ze bij Bentley nog niet gehoord. De Continental Flying Spur Speed (een mond vol) geeft er pas bij 322km/u de brui aan. De Speed heeft recht op een aantal subtiele stijlelementen. Z'n sportiever afgestelde ophanging is 1 centimeterje verlaagd, er zijn specifieke velgen, logo's voor het interieur, dikkere uitlaatspruitstukken én een donkerder grille.