Subaru Impreza komt als coupé

ubaru heeft een tweedeursversie van z'n Impreza in de pijplijn zitten. Het is een variant die samen met grootaandeelhouder Toyota wordt ontwikkeld. In 2010 moet de productie van de slanke Impreza van start gaan. Het front deelt enkele stijlkenmerken met de vijfdeurs, zonder identiek te zijn, maar de achterkant wordt helemaal anders. Er is alvast sprake van twee motoren. De eerste zou een 180pk sterke 2.0l zijn, de tweede is een 2.5l dikke turbo boxermotor die net als in de huidige Impreza STi goed is voor 300pk. Of er ook een potige dieselversie op het programma staat, is niet bekend, maar het ligt voor de hand. Opvallend, volgens de eerste geruchten zal de instapversie enkel op de achterwielen aangedreven worden. Enkel de geblazen variant krijgt de permanente vierwielaandrijving die zo typisch is voor het merk. Het model komt eerst in Japan en de VS op de markt. Een jaar later is Europa aan de beurt.