Ford Focus RS nu al op Nordschleife

Door: BV

Een pittige versie van de nieuwe Focus is ons al een tijd beloofd. En gelukkig is Ford er nu bijna mee klaar. Een gecamoufleerd exemplaar draait dezer dagen de laatste testrondjes op de beruchte Nordschleife van de Nurburgring. Het bedrijf is zo vriendelijk daar zelf enkele plaatjes van te voorzien. De definitieve lijnen worden nog door lichte camouflage verhuld, maar echte verrassingen zullen er niet meer zijn. De productieversie debuteert volgende maand in Londen, op het Autosalon aldaar. Begin volgend jaar wordt het model dan aan de catalogus toegevoegd.

Over de prestaties wordt nog met geen woord gerept, maar de motorspecificaties kunnen er wel al van af. De 2,5l vijfcilinder turbomotor schopt het ditmaal tot meer dan 280pk en de trekkracht tikt af op minstens 400Nm. De Focus RS zoekt aansluiting met de Subaru Impreza WRX STi en Mitsubishi Lancer Evolution...