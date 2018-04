Chevrolet toont Camaro Convertible

Door: BV

hevrolet werkt hard aan de productieversie van de gereïncarneerde Camaro. Het prototype (zie fotospecial) is zo warm onthaald dat Chevrolet al aan een dakloze versie werkt. Die zal in de loop van volgend jaar in productie gaan. Om spionagefotografen te snel af te zijn stuurde Chevrolet eerder zelf beelden van de preproductiemodellen de wereld in. En nu doet het merk dat opnieuw voor de Convertible. Die krijgt alvast een stoffen vouwdak, waarvan de vorm nauw aanleunt bij de daklijn van de coupé. De Camaro komt ten vroegste volgend jaar naar ons land. En ook deze cabrio zal de oversteek wagen.