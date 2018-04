Fiat Qubo: Mini-Mono

Door: BV

Citroën, Fiat en Peugeot ontwikkelden samen een compacte stadsbesteller op de markt gebracht. Bij Citroën heet die Nemo, Fiat doopte hem Fiorino en de Peugeot is Bipper. De drieling loopt in Turkije van de band. Citroën en Peugeot bieden reeds een personenwagenversie van het model aan. Fiat doet nu hetzelfde met de Fiorino. Die krijgt de toevoeging Qubo -Italiaans voor Kubus, een verwijzing naar de hoekige stijl van het ruimtewondertje- en zal debuteren in oktober. De officiële Belgische marktintroductie zal wel pas op het Brusselse Autosalon gevierd worden. In Italië zal het model vanaf € 13.000 te koop zijn. Belgische prijzen zijn er nog niet.

De Qubo is net geen 4m lang, meet 1,735m in de hoogte en is 2cm minder breed. Compacte afmetingen die, onder meer, resulteren in een draaicirkel van amper 10m. Een neerklapbare achterbank en voorzetel zorgen voor in het totaal zes mogelijke configuraties. Met de zetels op hun plaats past er 330l bagage onder de afdekking. Tot tegen het dak is dat 650l en als je de achterbank thuis laat past er 2.500l in. De Qubo wordt getrakteerd op meegelakte bumperschilden, eigenzinnig gevormde zijruiten en een specifiek kofferklep. Kwestie van de kloof met de bestelwagenversie groot genoeg te maken.

De motoren zijn oude bekenden. Er is een 73pk sterke 1.4l en ook de populaire 1.3l Multijet diesel met 75pk wordt tussen de voorwielen gelepeld. De bak laat zich naar keuze combineren met een handgeroerde vijfbak of een gerobotiseerde schakeldoos met zes verhoudingen. Goed voor een top van 155km/u en een bescheiden verbruik van 4,5l/100km. De 1.4l achtklepper wordt steeds aan een vijfbak gepaard, is exact even snel en vraagt elke 100km 7 liter kostbaar vocht.