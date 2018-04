Hyundai i10 met meer pit

Door: BV

H

yundai's kleine i10 is nog vers op de markt, maar de Koreanen gaan daarom niet op hun lauweren rusten. Ze kondigen nu al een opgewaardeerde benzinemotor voor de stadsrakker aan. De 1.1l van het model ziet z'n slagvolume toenemen tot 1,25l. De kleine viercilinder komt daarmee tot leven want de ingreep levert 12 extra paarden op. Dat zijn er 78 i.p.v. 66. Goed voor een top van 164km/u en een sprinttijd die onder de 15 tellen (die van de vorige versie) duikt. Het verbruiksgemiddelde is vastgesteld op 5 liter voor elke 100km. Omdat het motortje technisch geavanceerder is, krikt de basisprijs enkele honderden euro's op.