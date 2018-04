Alfa Romeo Mi.To; de details

Door: BV

Alfa Romeo heeft van z'n nieuwe kleine een hoop extra materiaal vrijgegeven. Dat vind u in de aangehechte fotospecial. Voor de goede orde overlopen we intussen ook nog eens de voornaamste wapenfeiten van de langverwachtte kleine Alfa.

Het model meet 4,06m in de lengte, is 1,72m breed en wordt 1,44m hoog. Daarmee steekt hij alvast concurrent Mini naar de kroon. Want net als dat BMW-product, mikt deze Alfa op veeleisende gebruikers die een trendy vervoersmiddel met sportieve aspiraties zoeken. De Italianen gooien al meteen een eerste gadget in de strijd, want de gaspedaalrespons, stuurbekrachtiging en rijhulpsystemen worden door een processor gestuurd met drie verschillende standen.

Het motorenpalet bestaat bij aanvang uit twee benzines en één diesel. In het eerste geval gaat het om een 1.4 met 78pk en 125Nm en een 1.4 Turbo die goed is voor 155pk en 230Nm. De eerste sprint naar 100km/u in 12,3 tellen, haalt 176km/u en neemt genoegen met 5,8l/100km. De tweede is een pak vinniger en haspelt de sprint in 8,1 tel af. Het model is tot 217km/u in staat en de Mi.To vraagt in ruil een ronde 7 liter op de gemengde cyclus. De diesel is de recente 1.6l Mjet, goed voor 120pk en 320Nm. Die duikt in de sprint met twee tienden reserve onder de 10 tellen, haalt 194km/u en neemt genoegen met 4,8l/100km.