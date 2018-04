Exeo is nieuwe berline van Seat

Door: BV

et is al lang geen geheim meer dat Seat aan een nieuwe ruime berline werkt. Het merk zal daarvoor gebruik maken van de structuur (onderstel en motoren) van de vorige generatie Audi A4. Het merk gaf eerder al schetsen vrij, en komt nu met extra informatie. Het belangrijkste is dat dit model, dat in het gamma wordt geschoven boven de Toledo en onder de Alhambra. Het model vervangt dus geen van beide modellen. De nieuwe berline, die in 2009 op de markt wordt losgelaten, krijgt de naam Exeo. Die benaming is afgeleid van het Latijnse "Exire", wat zoveel betekent als "doorgaan" of "verder gaan". Later komt er van het model ook nog een break.