En wat met VW's New Beetle?

Door: BV

Volkswagen onthulde de New Beetle al in 1998. Het merk was met z'n opgeblazen afkooksel van de originele Kever (het moest immers op het Golf-platform passen) bijzonder bij de pinken. Van de heersende retro-trend was destijds geen sprake. Voor een veel te grote en onpraktische Beetle vielen ze in Europa niet, maar in de VS gingen zowel de gesloten als de open versie als zoete broodjes over de toonbank. Lang werd aangenomen dat de bolle Golf op een dood spoor zat, maar nu duiken geruchten over een opvolger de kop op. VW wil dan toch nog munt slaan uit een trend die ze zelf hebben gecreëerd.

Op welk platform er gewerkt zou worden is niet bekend, al ligt dat van de Golf V (en dus niet dat van de opvolger die in oktober debuteert, nvdr), voor de hand. VW kan op die manier met hetzelfde platform nog eens langs de kassa passeren. De ontwikkeling zou in Duitsland al aan de gang zijn. De vormgeving wordt in California bepaald. Logisch, want het zijn vooral de Amerikanen die staan springen om een tweede generatie. De productie blijft waar ze is, in Mexico.

In navolging van de Mini, die in inmiddels drie koetswerkversies te krijgen is en waar een vierde (SUV-)variant in de maak is, zouden er van de New Beetle ook meer koetswerkvarianten op de planning staan. Behalve de berline en de cabrio, is er ook sprake van een Speedster met twee zitplaatsen. VW experimenteerde al eens met de idee. Om de laatste facelift van de huidige generatie de nodige luister bij te zetten bedacht het merk in 2005 de Ragster. Er wordt ook nog getipt op een SUV-variant.