Vernieuwbeurt Maserati Quattroporte

Door: BV

Pininfarina heeft het lijnenspel van de Quattroporte bijgeschaafd. Hij moet er nu weer even tegenkunnen. De belangrijkste stijlverandering is het nieuwe front. De grille is helemaal nieuw en heeft verticale lamellen. Dat is afgekeken van de GranTurismo. De lichtunits zijn zowel voor-als achteraan vernieuwd en uitgerust met LEDs. Aan de zijkant trekt de dorpel meer aandacht dan voorheen, met een lijn die doorloopt in de nieuwe bumpers. Die hebben een bredere beschermrand gekregen en het achterexemplaar heeft een krachtiger ontwerp. Ook nieuw, zijn de buitenspiegels, waarvan Maserati handig verzwijgt dat ze een stuk groter geworden zijn (en dus meer in de weg zitten) dan voorheen.

Het interieur heeft een andere middenconsole waarin de bedieningselementen dichter bij elkaar gegroepeerd zijn. En de reeks navigatiesystemen is helemaal opgewaardeerd. Het voorheen verkrijgbare beige leder wordt door twee nieuwe leertinten vervangen.

De vierdeurs Maserati is leverbaar in twee verschillende uitvoeringen; Quattroporte en Quattroporte S. De eerste heeft de gekende 400pk sterke 4.2l V8 onder de kap. De tweede wordt aangedreven door een 4.7l groot exemplaar met 430pk. Die kennen we al uit de GranTurismo S, zij het met wat andere specificaties. Beide versies worden aan een door ZF ontwikkelde zestrapsautomaat gekoppeld.

De vernieuwde limousines worden leverbaar vanaf september, maar Maserati zal ze vanaf volgende maand aan haar klanten voorstellen.