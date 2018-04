Toyota haalt het niet

Door: BV

D

e Japanse motorgigant Toyota krijgt het moeilijk om z'n doelstellingen voor dit jaar te realiseren. Vooral op de Amerikaanse markt, loopt de verkoop niet zoals gepland. Het bedrijf wou er in 2008 nog meer auto's verkopen als in recordjaar 2007. En als het alleen om hybrides en kleine wagens zou gaan, was dat wellicht gelukt. Maar net als de Amerikaanse constructeurs bestaat een groot deel van het Toyota-gamma er uit grote berlines, pick-ups en SUVs. En die verkopen zijn ineengestort onder invloed van de hoge brandstofprijzen. Groeimarkten als China kunnen die neerwaartse trend (nog) niet compenseren. Afgelopen jaar verkocht Toyota in de VS alleen al 2,62 miljoen auto's. Dit jaar haalt Toyota dat niet. Maar -in tegenstelling tot de Amerikaanse autofabrikanten- verdienen de Japanners wel nog steeds geld aan hun auto's.