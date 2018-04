Alfa MiTo en 8C GTA in de maak

Door: BV

Alfa Romeo weet zichzelf de laatste tijd stevig in de belangstelling te wekken, onder meer dankzij de hoge verwachtingen die gepaard gaan met de komst van de Alfa Romeo MiTo. Dat moet zowat de verlosser worden van het Italiaanse merk. En de nu al legendarische 8C Competizione doet ook z'n duit in het zakje. De meest tot de verbeelding sprekende versies van de jongste tijd zijn toch de GTA's. Vergelijkbaar met M's bij BMW of AMG's bij Mercedes... én de jongste tijd misschien politiek minder correct maar daarom niet minder lekker. Dat weten de Italianen ook, en het ziet ernaar uit dat de MiTo ook de drielettercombinatie op de koffer krijgt. Dat is al officieus bevestigd. De krachtbron: een 1.8l viercilinder turbomotor met 230pk. In elk geval voldoende om de 175pk sterke 1.6 turbo in de Mini Cooper S rood van schaamte te doen aanlopen.

En het is nog niet over met de GTA-erlebnis. De 8C Competizione en de Spider-afgeleide gingen ondanks hun gepeperde prijskaartjes (in ons land respectievelijk € 150.000 en € 175.000) vlot in 500 exemplaren over de toonbank. Het concept is dus nog niet helemaal uitgemolken. Er ligt een plan op tafel om nog 100 extra 8C's tot leven te wekken. Met meer vermogen, minder gewicht en een GTA-badge op de bevallige kont.