Cadillac SRX voor een prijsje

Door: BV

Cadillac voegt van de SRX een Sports Edition toe aan het gamma. Die zal tijdelijk leverbaar zijn. De Cross-over is uitgerust met een sportpakket, wat gezien z'n naam niet zo gek is, en een Bose-geluidsinstallatie. Onder de kap zit een 3.6 V6 die aan een vijftrapsautomaat met vierwielaandrijving gekoppeld wordt. De centrale levert 258pk bij 6.500t/min en 339Nm trekkracht bij 2.700t/min.

Het sportpakket bestaat uit een honingraatrooster in koetswerkkleur, sportievere voor- en achterbumpers, zijschorten, verchroomde dakstangen, lichtmetalen 18"-velgen en een dubbele verchroomde uitlaat. Hoeveel de speciale uitgave exact kost, geeft de constructeur niet op. Maar Cadillac belooft dat ze een stuk goedkoper is dan de Sport Luxury waarvan ze is afgeleid en die kost € 52.500. De leveringen beginnen in augustus.