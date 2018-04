Duitse Nein tegen Chinese namaak

Door: BV

e Westerse automobielfabrikanten ergeren zich al jaren alle kleuren van de regenboog aan de kopieerdrift van de Chinese (half-)staatsbedrijven. Die gaat immers zo ver dat van sommige modellen de onderdelen zelfs uitwisselbaar zijn, al schikt deze nieuwe wereldmachtig zich ook in sneltempo naar de internationale regels. Dat moet, als ze ook buiten China een kans willen hebben. De Chinese producten die heden ontwikkeld worden, zijn originele designs. Maar niet alle auto's die er nu op de markt zijn kunnen die claim waarmaken. De Europese en Amerikaanse autoconstructeurs gingen het gevecht al aan in Chinese rechtbanken, maar verloren. Op de Europese markt vallen hun argumenten evenwel niet op dovemansoren. In Duitsland heeft een rechtbank een verkoopsverbod afgevaardigd tegen de Shuanghuan SCEO. Die lijkt immers te veel op de vorige generatie BMW X5. Ook in andere Europese landen zijn vergelijkbare procedures opgestart.