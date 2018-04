15x Bugatti Veyron Sang Noir

Door: BV

We wisten eerder al de komst van de Bugatti Veyron Sang Noir aan te kondigen. Die speciale reeks is geënt op de Bugatti Atlantique 57S. In de jaren dertig van vorige eeuw werden daarvan 3 stuks gebouwd. De speciale uitgave neemt er het kleurenschema van over maar zo exclusief als het origineel wordt de nieuweling niet. Bugatti heeft immers aangekondigd dat ze er 15 stuks van zullen bouwen.

De Bugatti Veyron Sang Noir krijgt een motorkap, dakpaneel en motorkapframe in ongelakt carbon. Het geheel wordt aangevuld met specifiek lichtmetaal, verchroomde speigelhuizen, een specifrieke grille en een interieur in cognac-kleurig leder.