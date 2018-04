Brits Leger geeft Defender op

Door: BV

et Britse leger heeft het gehad met de Land Rover Defender. Het heeft zopas 157 exemplaren van deze Amerikaanse Ridgback besteld. Goed voor 150 miljoen Britse Ponden. De Defenders worden momenteel gebruikt in de Golf (lees: Irak), maar blijken onvoldoende bescherming te bieden tegen aanslagen en landmijnen. De Ridgeback haalt een topsnelheid van 90km/u, biedt plaats aan 12 personen en is veel zwaarder bepantserd dan de nog tragere Land Rovers.