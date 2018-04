Stella is stopcontact-Subaru

Door: BV

ubaru heeft zes elektrische auto's gebouwd. Het gebruikte daarvoor de Stella, een compacte model dat in Japan te koop is en bij ons beter bekend is als Daihatsu Cuore. De auto's zijn geheel elektrisch aangedreven door een elektromotor van 40kW. Herladen kan alleen door ze in het stopcontact in te pluggen. Ze zijn in staat op een volledige herlaadbeurt 80km te overbruggen en halen 100km/u. Dat sneller niet gaat, mag geen worden heten. Ondanks hun compacte uiterlijk, zijn ze niet bepaald vederlicht. Door de Lithium-ion-batterijen zetten ze 1.600kg op de weegschaal. Het systeem is overigens geleend bij de R1, Subaru's eerste elektrische prototype. De zes wagens worden ingezet tijdens de Hokkaido Toyako-topconferentie in Japan.