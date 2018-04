LLC Lightning debuteert op 22 juli

Door: BV

Als het zo doorgaat, zijn er binnenkort meer elektrische sportwagens te koop, dan er goedkope middenklassers zijn. Op het Autosalon in Londen debuteert deze LLC Lightning. Een nieuwe elektrisch aangedreven bolide. Door gebruik temaken van hoogtechnologische batterij-technologie (nano-titanium) heeft de sprinter niet minder dan 740pk achter de hand. Voldoende voor een sprint van nul tot 100km/u in vier tellen. En omdat kracht alleen niet alles is; de batterijen zijn her en der in de auto verspreid om een goede gewichtsverdeling te bekomen. Uiteindelijk dragen voor- en achteras respectievelijk 52 en 48% van massa.

LLC monteert één elektromotor voor elk wiel. Het gaat om borstelloze magneetmotoren. Door de opstelling geniet de Lightning niet alleen permanente vierwielaandrijving, maar werden assen, een versnellingsbak en transmissie geheel overbodig. Elk wiel krijgt een onafhankelijke tractiecontrole en een systeem om bij het remmen de batterijen weer bij te laden. Op comfortitems is evenwel niet bespaard. Je hebt nog steeds recht op airco, navigatie en leder... Laden kan alleen door de Lightning op netstroom aan te sluiten. Tien minuutjes stroom leveren een actieradius van 150km op.