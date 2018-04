Lotus Eco Elise

Door: BV

Ook Lotus springt op de groene trein. Met deze Eco Elise exploreert het merk de mogelijkheden om de Elise in een groen jasje te steken. En dat laatste kan je vrij letterlijk nemen. Aan de aandrijflijn, die is overgenomen uit de Elise S, wordt immers niet geraakt. Het koetswerk is wel grotendeels uitgevoerd in hernieuwbare en milieuvriendelijke materialen. En ook de basis voor de kuipzetels is uit een milieuvriendelijke kunststof gebouwd. De verf is er één op waterbasis die desnoods ook met de hand kan aangebracht worden. En voor de bekleding in het interieur wordt eco-wol gebruikt. Met het onvermijdelijke geitenwollen-sokken-effect, maar laat dat de pret niet drukken. De maatregelen zouden, wanneer ze in de praktijk gebracht worden, vooral de milieu-impact van de productie verminderen.

De materiaalkeuze levert de Elise een gewichtsbesparing van zo'n 30kg op, terwijl je de tweezitter toch al bezwaarlijk als een zwaargewicht kon bestempelen. Dat moet een invloed hebben op de prestaties en/of de CO2-uitstoot. En om de efficiëntie van de motor te helpen zijn in het dak twee zonnepanelen ingebouwd. Die moeten de elektrische apparatuur aan boord aandrijven. De bij Toyota ingekochte vierpitter moet zich dus alleen nog om de voorstuwing bekommeren en dat is efficiënter.