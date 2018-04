Peugeot 308 CC (upd: officiële foto's)

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs stelt Peugeot in oktober de nieuwe 308 CC voor. En omdat de berline onderhuids grotendeels gelijk is aan z'n voorganger, gaat hetzelfde op voor deze CC. Maar het model meet zich toch een meer gespierde pose aan. Dat blijkt uit deze eerste beelden. Die zijn bij Peugeot door de mazen van het net geglipt.

Officiële informatie ontberen we nog, maar het staat vast dat de 308 CC -op de instapmotoren na- het palet van de 308 berline en break overneemt. Bij de benzines is het de nieuwe, in samenwerking met BMW ontwikkelde, 1.6l die het mooie weer maakt. Die bestaat in een atmosferische versie met 120pk en twee geblazen versies; 150 en 175pk rijk. Dieselrijders slepen de zware koets door het verkeer met de 136pk krachtige 2.0 HDi.