De populairste auto's van het moment

Door: BV

Peugeot's 207 is de populairste auto van het moment. Dat blijkt uit het rekenwerk van vakorganisatie Febiac. Van dat model werden er, in al z'n varianten, dit jaar al 11.717 aan de man gebracht. De Citroën C4 volgt op de tweede plaats met 10.179 stuks. En de VW Golf staat met 9.884 stuks op de derde stek. Opvallend; BMW's 3-Reeks is de enige auto in de top 10 die de middenklasse overstijgt. Het model pronkt zelfs op de vijfde plaats, net na de Renault Megane (met inbegrip van de Scenic) die tijdens de eerste helft van vorig jaar nog de tabellen aanvoerde.

De lijst van de meest populaire breaks wordt nog steeds aangevoerd door de Citroën Berlingo. Die haalt het met ruime marge van de Astra Break en functionele Peugeot 207. Bij de berlines voert de Opel Corsa het veld aan, met de Peugeot 207 en VW Polo op het ereschavot.De Citroën (C4) Picasso is de populairste monovolume van het moment. Maar de Renault Mégane Scenic houdt ondanks z'n leeftijd kranig vast aan de tweede plaats. Opel bezet met de Zafira de derde stek. Bij de Coupé's vinden we BMW's 3-Reeks, de Audi A5 en de smart fortwo op stek 1, 2 en 3. Dakloos doet de Peugeot 207 CC de beste zaak. In z'n kielzog treffen we de BMW 3-Reeks en Opel Astra.

In het segment van de SUV wordt zwaar strijd geleverd. Vorig jaar bestond de top drie er nog uit de Hyundai Tucson, Toyota RAV-4 en BMW X3. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar is de Hyundai Tucson teruggekegeld tot de derde stek. En ook de RAV-4 en X3 zijn uit de hoogste regionen verdwenen. De hond in het kegelspel is de Nissan Qashqai. Die vertegenwoordigt in z'n eentje zowat 13% van de Belgische SUV-markt. De nieuwe BMW X5 vinden we op het op één na hoogste schavot. Net als vorig jaar is Suzuki's Grand Vitara de best verkochte "echte" 4x4 (met vierwielaandrijving en een reductieverhouding). In 2007 vonden we die op positie 9, dit jaar op de 11de plaats.