smart is 10 en zuiniger dan ooit

Door: REDACTIE

In 1998, exact 10 jaar geleden dus, nam Mercedes City Car (MCC) Smart geheel in eigen beheer. De jaren ervoor werkte het bedrijf voor het project samen met de Zwitserse horlogefabrikant Swatch, maar onenigheid leidde tot een scheiding nog voor het eerste autootje van de band gelopen was. Het model kende een moeilijke verkoopsstart, maar na enkele moeilijke jaren is de kleine cult-auto plotseling een hype geworden. Iets wat deze super-mini vooral te danken heeft aan de belangstelling in de VS.

Mercedes heeft het product door de jaren heen stelselmatig verbeterd. Thans is het een volwaardige auto met ABS, ESP, elektronische remkrachtverdeler, twee grote airbags, integrale veiligheidszetels enz. als veiligheidssystemen.

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan werd het model nogmaals opgewaardeerd met (vanaf oktober) voor de modellen 45 en 52 pk de toevoeging van het MHD-systeem (Micro Hybrid Drive). Deze technologie bevat een start-stop systeem. Daalt de snelheid onder 8km/u en heeft de bestuurder de voet op het rempedaal, dan wordt de motor automatisch uitgeschakeld. De centrale komt automatisch weer tot leven zodra men de voet van het rempedaal neemt. De auto is binnen een halve seconde klaar om weer te vertrekken. Het resultaat is een lager verbruik van 8% en in het stadsverkeer kan de winst zelfs oplopen tot 20%. De kleine cdi driecilinder motor krijgt voortaan ook een gesloten roetdeeltjes filter waardoor de CO2 afgifte daalt tot 88 g/km. Een wereldrecord.