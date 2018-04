IFR Aspid van onder het doek

Door: BV

Ook het Spaanse IFR Automotive heeft zich nog even over het originele Lotus 7-recept gebogen. Het resultaat is deze Aspid. De naam is afkomstig van een klein, maar venijnig slangetje. Het serpent stond ook model voor het logo van de kersverse autobouwer.

In Londen is het doek inmidels van het prototype getrokken. Dat betekent alvast dat we u op meer fotomateriaal kunnen trakteren. Achter de voorwielen zit een tweelitercentrale. Die levert in een atmosferische vorm al 270pk en kan middels een compressor opgekitteld worden tot 400pk. Indrukwekkende waarden, vooral als je het leeggewicht van 700kg in je achterhoofd houdt. Aspid belooft ook prestaties waarmee de inhoud van de gemiddelde hersenpan tot mousse herleid wordt. De sprint naar 100km/u hoeft slechts 2,8 tellen in beslag te nemen. Na niet eens 6 seconden rijdt je sneller dan 160km/u en als je wil sta je drie tellen later alweer stil. En ook in de bochten moet het model grote ogen gooien. De Spanjaarden beloven 1,6G.

De Aspid is uniek omdat hetzelfde voertuig zowel een Europese typegoedkeuring heeft, en je er dus gewoon mee op de weg mag, als een FIA-homologatie, specifiek voor circuitgebruik. Goedkoop is het lichtgewicht slangetje niet. De vanaf-prijs (af-fabriek) bedraagt € 95.000, maar opties kunnen het prijskaartje nog gevoelig opdrijven. En dan nog één klein detail... Aspid lijkt nog geen definitieve motorenkeuze te hebben gemaakt. Er kan dus nog één en ander wijzigen.