Porsche Cayman S Sport

Door: BV

De komst van een Cayman S Sport is geen verrassing. Porsche is een kei in het verzinnen van nieuwe versies. De verschillen met de reeds bestaande Cayman S zijn niet spectaculair. Het vermogen van deze S Sport stijgt volgens (nog) niet officiële bronnen tot 303pk; een winst van 8 paarden. Stabiliteitscontrole, gestuurde dempers en een met 10mm verlaagde ophanging dikken de standaarduitrusting aan.

En dan zijn er nog de optische wijzigingen. Naast de in het oog springende koetswerkkleur, monteren de Duitsers specifieke zwarte velgen met een gepolijste velg en een koetswerkkit. En om het geheel een beetje consistent over te laten komen, zijn de flanken getooid met een Cayman S-striping. De prestaties zullen een schijntje boven die van de ‘ordinaire' Cayman S liggen, maar de exacte waarden blijven we u nog even schuldig. De S Sport zal in een gelimiteerde oplage van de band rollen.