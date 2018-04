Prijzen voor Seat Ibiza SportCoupé

Door: BV

Eind september introduceert Seat in ons land de Ibiza SportCoupé. Dat is de dynamisch gelijnde driedeursversie van de laatste generatie. De klant krijgt de keuze uit zes motorversies, evenredig verdeeld over benzine- en dieselaggregaten. In het eerste geval gaat het om een 1.2 12v driecilinder met 70pk, een 1.4 16v viercilinder met 85pk of een 1.6 16v met 105pk. Dieselen kan met de 1.4 TDI driecilinder die goed is voor 80pk en twee versies van de eeuwige 1.9 TDI; 90 of 105pk sterk. Het uitrustingsprogramma omvat drie versies -Reference, Stylance en Sport- waarvan de beschikbaarheid afhangt van de gekozen motor. Eerder schotelden we u al een eerste test van deze driedeurs voor (te vinden in het Auto55.be-testarchief), maar moesten we u de definitieve prijzen schuldig blijven. Die heeft de importeur nu bekendgemaakt.

De instapper met 1.2l benzinemotor is er vanaf € 11.690. Dat is € 300 minder dan de vijfdeurs. De 1.4 benzine is er vanaf € 12.290 terwijl de 1.6 minstens € 14.590 kost (enkel leverbaar als Sport). Dieselen kan vanaf € 13.890, voor € 14.490 krijg je 90 dieselpaarden en voor € 15.090 schrijf je de krachtigste TDI op naam.