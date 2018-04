Loremo toont z'n definitieve vorm

Door: BV

Loremo is een onderneming uit het Duitse München. Het bedrijf werkt aan een 1,5l-auto die volgend jaar in productie moet gaan. Prototypes toonde de ambitieuze constructeur al in 2006 op het Autosalon van Genève. Nu heeft het bedrijf deze beelden van wat de definitieve productie versie moet worden vrijgegeven.

De auto is zoveel mogelijk opgetrokken uit lichtgewicht kunststoffen. Eerder communiceerde het bedrijf een leeggewicht van amper 450kg en werd gesproken van een prijskaartje vanaf € 10.990. Het is onduidelijk of die cijfers gehandhaafd blijven. In blijft de constructeur trouw aan een lichtgewicht constructie en wil het twee versies aanbieden. Een eerste versie wordt aangedreven door een 20pk sterke tweecilinder diesel. Die moet in staat zijn 160km/u te halen, de sprint naar 100km/u af te haspelen in 20 tellen en met één tank ruim 1.300km ver te komen. Er wordt eveneens aan een GT gewerkt, met een driecilinder diesel van 49pk. Die verbruikt met 2,7l/100km haast dubbel zo veel, maar zou tot 220km/u in staat zijn en haspelt de sprint in 9 tellen af. De aandrijflijn bestaat ongeacht de versie ook nog uit een vijfversnellingsbak en het vermogen wordt naar de achterwielen versluisd.

De koets van de Loremo is uitermate Aërodynamisch. En om het gewicht te reduceren, elimineerde het bedrijf zelfs de portieren. In- en uitstappen gebeurt via een grote klep die over de motorkap vooruit schuift. Toch zal dat volgens het bedrijf geen probleem opleveren. De instaprand is niet hoger dan een badrand.