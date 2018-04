Abarth sportauto op basis Lotus Elise

Door: BV

Abarth, het jongste gereïncarneerde merk van de Fiat-groep, produceert heden sportieve versies van de Fiat Grande Punto en 500. Maar als het aan de leiding van het merk licht, komt daarin verandering. Deze tijd vorig jaar warmde Fiat ons op met schetsen van een compacte open tweezitter, de SS Concept. Offi cieel was het niets meer dan een stijloefining om het publiek voor het merk op de warmen, maar nu lijkt er meer aan de hand.

Het model zou gebaseerd kunnen zijn op de volgende generatie van de Lotus Elise. De Italianen en Britten zijn daarover in gesprek. Lotus heeft alvast ervaring met zo'n constructie, want het bouwde eerder al voor Lotus de Speedster, die niet de beoogde verkoopscijfers haalde. Ook dat was weinig meer dan een verklede Elise die door GM voorzien was van een eigen krachtbron.