BMW M3 aangescherpt

erder al presenteerde BMW een opfrisbeurt voor z'n 3-Reeks. En natuurlijk kan ook de M3 dan niet achterblijven. De lijst is klassiek; noteer nieuwe kleurtjes en een verchroomde afwerking voor enkele schakelaars in het interieur. De functies van de iDrive zijn uitgebreid. En omdat BMW beste maatjes is met Apple, werkt de nieuwe generatie nu feilloos samen met de fonkelnieuwe iPhone. Achteraan heeft BMW de meeste wijzigingen voorzien. Zoals eerder al op de minder gepeperde driedeurs en sedan werd voorgesteld, onderscheidt de editie van modeljaar 2009 zich door een gewijzigde achterbumper en kofferklep en de introductie van achterlichten met LED-technologie. Aan de prestaties van de M3 verandert niets.