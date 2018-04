Mitsubishi werkt aan stoere Lancer

Door: BV

tisubishi overweegt een opgekrikte versie van de nieuwe Lancer. De vijfdeurs Sportback zou in 2010 het gamma komen verrijken. De aanpassingen zijn klassiek voor het segment van de terreinbreaks à la Volvo XC70, Subaru Outback en Audi Allroad; noteer een aangepaste bodemvrijheid, stoer ogende plastic beschermprofielen en vierwielaandrijving. Dat laatste is hoogst waarschijnlijk het systeem uit de Lancer Evo X, of de wat minder gesofisticeerde variant die dienst doet in de Ralliart. De 204pk sterke 2.0l turbomotor van die laatste wordt ook getipt als krachtcentrale. En tegen dat het zover is, heeft Mitsubishi ook z'n eigen 1.8l viercilinder common-rail dieseleenheid klaar. De architectuur is alvast voldoende flexibel om dit mogelijk te maken: de Mitsubishi Outlander maakt van dezelfde bodemplaat gebruik.