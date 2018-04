Targa van Bugatti Veyron

Door: BV

r wordt bij Bugatti ernstig over familie-uitbreiding gedacht. Die moet het luxermerk van de VW-groep ook eindelijk uit de rode cijfers halen. Maar tot het zover is, moeten we het met de Veyron stellen. En jawel, ook in het absolute topsegment kunnen variaties op hetzelfde thema de verkopen aanzwengelen. We kregen eerder al enkele speciale reeksen achter de kiezen en nu heeft het merk dakloze versie klaar. Een spider hoorde niet tot de mogelijkheden, want de 1.001pk sterke W16 heeft een te grote honger naar koellucht en dat volume kan alleen boven de daklijn opgeschept worden. Bugatti opteert daarom voor een Targa die Grand Sport gedoot wordt.De open Veyron debuteert op 16 augustus op het Pebble Beach Concours d'Elegance aan de Amerikaanse Zuidkust. Bugatti hoopt er wellicht ook enkele bestelbonnen in de wacht te slepen. Een prijskaartje, productie-aantal en prestatie worden dan wellicht vrijgegeven.