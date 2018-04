One-77: Aston Martin's geheime wapen

Door: BV

Bij Aston Martin werd in het grootste geheim gewerkt aan een supersportwagen. Een model waarbij de modellen in het huidige gamma verbleken. Een supersportwagen waaraan een prijskaartje hangt van 1 miljoen Britse Ponden. Een stuk duurder nog dan de Bugatti Veyron. Enkele trouwe klanten van het merk kunnen eind dit jaar al naar een showexemplaar gaan kijken. Eind volgend jaar start de productie.

De Britse sportwagenbouwer wil niet meer dan 77 stuks van het exclusieve model bouwen. Vandaar ook de codenaam van het project - One-77. Veel details zijn er nog niet; het onderstel wordt opgetrokken uit carbon, daarbovenop komt een met de hand gemaakt aluminium koetswerk. Tussen de voorwielen lepelt Aston een 7-liter V12, maar naar het vermogen is het gissen. Aston Martin gaat ervan uit dat de One-77 een topsnelheid van meer dan 320km/u aankan en zichzelf vanuit stilstand naar 100km/u katapulteert in 3,5 tellen. Of minder. Wordt vervolgd...