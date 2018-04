Peugeot RC... hybride in Parijs

Door: BV

Peugeot maakt zich op om flink uit te pakken op het Autosalon van Parijs. En één van de blikvangers moet de RC... (inclusief ... ) worden. Peugeot wil er een bloedstollende hybride neerzetten en een vervolg breien aan de drie eerdere concept cars die in de RC-reeks werden neergezet. In 2002 waren dat de RC ♠ en ♦, in 2006 gevolgd door de 908 RC.

Volgens Peugeot, dat nu nog niet veel van de geheimen van de RC... wil prijsgeven, is het een model waarin allerlei ideën voor de toekomst van het merk samenkomen. Het is een vierpersoons vierdeurs coupé met een innovatieve aandrijflijn. Zonder in detail te gaan onthult het merk met de Leeuw dat de RC... in het totaal 313pk sterk is. Voldoende voor potige prestaties terwijl de CO2-uitstoot in gemengde cyclus beperkt blijft tot 109gr/km. Dat suggereert een dieselcentrale, maar daarover volgt binnenkort wellicht meer informatie. De elektrische aandrijflijn zal in elk geval in staat zijn de RC... voor korte tijd autonoom aan te drijven. Tijdens die periode is er helemaal geen uitstoot.